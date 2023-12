Convocati Genoa | recuperati Retegui e Messias per l'Inter

Come di consueto, in occasione delle gare casalinghe, Alberto Gilardino ha diramato soltanto dopo l'ultima rifinitura l'elenco dei giocatori... (calciomercato)

... in occasione delle gare casalinghe, Alberto Gilardino ha diramato soltanto dopo l'ultima rifinitura l'elenco dei giocatori che prenderanno parte alla sfida di questa sera tra il suoe l'Inter. ...Ritornano tra iRetegui e Messias: il tecnico rossoblù ha tutti a ...Genova – Ritornano Messias e Retegui: Alberto Gilardino ha tutti i suoi a disposizione per la sfida di questa sera al Ferraris contro l’Inter (fischio d’inizio alle 20.45). Sono 27 i calciatori convoc ...Clicca qui per la lista dei calciatori convocati da mister Alberto Gilardino, tecnico del Genoa, in vista della sfida con l'Inter ...