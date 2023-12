Convocati Cagliari | la scelta di Ranieri su Nandez

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Mister Claudioha convocato 24 calciatori per la gara di sabato all’Unipol Domus contro l'Empoli. Non sarà del match...

Questa la lista completa del: Portieri : Radunovic, Aresti, Scuffet. Difensori : Goldaniga, Dossena, Hatzidiakos, Wieteska, Augello, Zappa, Obert, Azzi, Di Pardo. Centrocampisti : Viola, ...Commenta per primo Ilperde Nahitan Nandez per una lesione muscolare. L'uruguaiano resta fuori daiper la partita con l'Empoli, out anche Jacopo Desogus . COMUNICATO - Mister Ranieri ha convocato 24 ...Per il resto, Ranieri ha convocato 24 giocatori. Restano a casa, oltre a Nandez, lo squalificato Makoumbou e gli infortunati Capradossi, Shomurodov e, naturalmente, Rog. Questa la lista completa.