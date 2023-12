Convocati Bologna | ancora out Karlsson

Ecco i Convocati di Gian Piero Gasperini in vista della gara che la sua Atalanta dovrà affrontare il Bologna domani in Serie A In vista della ... (calcionews24)

Sempre alle 15 troviamo Udinese -. Lunga lista degli indisponibili da Bjiol a Ebosse, da ... I giocatori di Serie Aper la 18° giornata FIORENTINA Portieri: Christensen, Martinelli, ......ritorno I grandi assenti di settimana scorsa potrebbero fare ritorno non solo in listama ... la punta empolese è pronta a ritrovare il posto da inizio partita UDINESE -, sabato ore 15 ...Emergenza sia in difesa che in attacco per i giallorossi che a Bergamo non avranno gli squalificati Pongracic e Banda e gli indisponibili Almqvist, Dermaku e l'ex Bologna.Ufficiale l'elenco di convocati del Napoli per la sfida al Monza. In elenco anche D'Avino in difesa. Tanti assenti: Olivera, Natan, Osimhen, Politano. Ecco l'elenco completo: ...