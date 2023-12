Convocati Atalanta Lecce | ecco chi ci sarà domani per il match

(Di venerdì 29 dicembre 2023)di Gian Piero Gasperini in vista della gara che la suadovrà affrontare in casa ildi D’Aversa In vista della sfidail tecnico nerazzurro ha stilato la sua lista. Assenti soltanto Toloi, Palomino, Hateboer ed El Bilal Touré. IDI GASPERINI Adopo Michel (25) Bakker Mitchel (20) Bonfanti Giovanni (43) Carnesecchi Marco (29) Comi Pietro (53) De Ketelaere Charles (17) de Roon Marten (15) Djimsiti Berat (19) Éderson (13) Holm Emil (3) Kolašinac Sead (23) Koopmeiners Teun (7) Lookman Ademola (11) Miranchuk Aleksey (59) Muriel Luis (9) Musso Juan (1) Pašali? Mario (8) Rossi Francesco (31) Ruggeri Matteo (22) Scalvini Giorgio ...

El Bilal Touré non risulta presente nella lista dei preconvocati del Mali in vista della Coppa d’Africa in Costa d’Avorio. L’ Atalanta non ha ... (sportface)

Ecco i Convocati di Gian Piero Gasperini in vista della gara che la sua Atalanta dovrà affrontare il Bologna domani in Serie A In vista della ... (calcionews24)

Mancheranno Pongracic e Banda squalificati, a loro, si aggiunge, defezione dell'ultimo momento, anche ...Commenta per primo Di seguito la lista deidel Lecce per la gara di domani contro l': mancano Banda e Pongracic per squalifica e Almqvist, Sansone e Dermaku per infortunio. Portieri : Brancolini, Falcone, Borbei. Difensori : ...È ufficiale la lista dei convocati della Roma per il match di domani all'Allianz Stadium di Torino tra giallorossi e bianconeri. Presente il grande ex della partita, Paulo ...In vista del match contro l'Atalanta, il tecnico del Lecce Roberto D'Aversa, ha diramato la lista dei convocati del club salentino.