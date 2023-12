Contrasto ad incidenti sul lavoro e discriminazioni di genere | il must 2024 di Cisal Caserta

... le ombre intense, i livelli del nero stupendamente profondi nelle scene notturne, con un... In occasione dei terribilisi riescono a rilevare anche i più piccoli pezzi di metallo ...... comprese quelle attività operative diche restano al di sotto del livello di conflitto ... poiché ognuno è responsabile di eventuali vulnerabilità che possono sfociare in attacchi e,...Per noi sarà determinante aprire qualsivoglia tavolo di trattativa portando quest’argomento all’ordine del giorno e ricercando il più ampio coinvolgimento delle forze sindacali, sociali e politiche po ...Si intensificano i controlli della Polizia in vista del 31 dicembre. Diffusi, in una conferenza stampa a Potenza, anche i numeri dell’attività svolta nell’ultimo anno ...