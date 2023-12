Conte | “Sul mio reddito polemiche dell’altro mondo”

(Di venerdì 29 dicembre 2023) ROMA – “Si dovrebbe parlare del crollo del potere di acquisto e degli stipendi troppo bassi degli italiani. Per i giornali e alcuni esponenti della maggioranza Meloni pare però più interessante la mia dichiarazione dei redditi per l’anno 2022, pari a 24.359 euro lordi. Mi colloca in fondo alla classifica reddituale dei parlamentari, e questo L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:sfida Schlein: “In gioco la leadership del campo progressista”critica Meloni sul “pizzo di Stato”: “Grave, pericolosa e superficiale”sul caso Santanché: “A Giorgia Meloni voglio dire…”a Meloni: “Dialogo? Tu ci definivi criminali” Salario minimo,: “Da Meloni fake news, incontro in ...

Molto significativa e condivisibile la posizione di GiorgettiSuperbonus che - dice il ministro ... insieme alla scellerata politica economica di Giuseppe, a raggiungere un debito dell'ordine ...Intesa per un nuovo interventoSuperbonus del 110% Ieri, prima della riunione del consiglio dei ministri che ha dato il via ...d'onore chiesto dal presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe...L'Italia affila le armi in vista del ritorno della politica del rigore in Europa. Nasce un super comitato tra le principali autorità finanziarie del paese per vegliare sui rischi sistemici, definire i ...Il Mes, la cui ratifica è stata respinta dalla Camera dei deputati viene 'seguito' in modo autonomo allo scopo di non violarne le prescrizioni. Insomma, non l'obbedienza a una disposizione comunitaria ...