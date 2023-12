Conte | “Sul mio reddito polemiche dell’altro mondo”

(Di venerdì 29 dicembre 2023) ROMA – “Si dovrebbe parlare del crollo del potere di acquisto e degli stipendi troppo bassi degli italiani. Per i giornali e alcuni esponenti della maggioranza Meloni pare però più interessante la mia dichiarazione dei redditi per l’anno 2022, pari a 24.359 euro lordi. Mi colloca in fondo alla classifica reddituale dei parlamentari, e questo ha scatenato discussioni, nonché attacchi ironici da parte di Fratelli d’Italia, che ha una leader che vive di politica da 25 anni”. Lo scrive su Facebook il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe. “Addirittura – continua l’ex premier nel suo post – lo sfrontatissimo senatore Gasparri, che vive di incarichi politici da oltre 30 anni e ha omesso di denunciare il suo incarico di presidente-lobbista di una società che opera nel campo della cybersecurity, ha avuto uno scuotimento di bile: ‘Credo che Giuseppe ...

