Consigli Fantacalcio | 5 nomi per la 18a giornata

Leggi su seriea24

(Di venerdì 29 dicembre 2023) (Adnkronos) – Torna il campionato di Serie A e si riparte con la 18a. Ovviamente riprende anche il: tocca schierare la formazione in vista di oggi pomeriggio, con le prime due partite (Napoli-Monza e Fiorentina-Torino) che andranno in scena in contemporanea alle 18.30. Di seguito troverete un nomeato per ogni reparto, oltre anche ad un profilo intrigante per chi gioca al Mantra. Il portiere – Skorupski: Fuori casa con l’Udinese in quello che ci aspettiamo possa essere un match bloccato. Il Bologna ha dimostrato di essere una vera e propria corazzata e potrebbe confermarsi anche in trasferta. Il difensore – Carlos Augusto: Continuerà ad agire lui sulla corsia di sinistra nerazzurra vista l’indisponibilità di Dimarco. Ha tutte le carte in regola per incidere e fare la differenza anche in termini di ...