Congedo di maternità e parentale | come viene coperta cattedra e computo giorni di vacanza RISPOSTE AI QUESITI

(Di venerdì 29 dicembre 2023)di: rispondiamo a dueposti in merito in redazione, riportando infine alcune sintetiche informazioni sulle due tipologie di. L'articolo .

... di individui che non sentono prioritaria "la missione" di sfornare figli, in modo che la...cui credevamo di aver recitato il De Profundis e che invece ci fanno sperare in definitivo...... per sostituire i lavoratori che fruiscono deldie paternità . Si tratta di una riduzione del 50 per cento dei premi dovuti ai dipendenti, che si applica fino al compimento del ...