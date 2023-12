Configurare un Amazon Echo e le impostazioni di Alexa

Leggi su navigaweb

(Di venerdì 29 dicembre 2023) L'resta ancora oggi uno dei dispositivi più interessanti da tenere in casa, specie se ci viene regalato durante le festività di Natale o durante qualsiasi altra festività. Anche se il dispositivo è molto semplice daed utilizzare (bastano pochi passaggi guidati e un minimo di capacità con il telefono), molti utenti cercano ancora su Internet una pratica e completa guida su come configurarlo e come utilizzare tutte le funzioni incluse nella sua app (installabile su qualsiasi telefono moderno). LEGGI ANCHE: Cosa può fare: l'uso più comodo dell'assistente vocale 1) Qualeacquistare L'diè un altoparlante Smart, che ascolta le domande delle persone eseguendo compiti o dando risposte informative ...