Confcooperative Bergamo verso il 2024 Guerini | “In arrivo nuove sfide | risposte nel segno dell’innovazione”

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Qual è lo stato di salute delle cooperative bergamasche e che ruolo giocano nel sistema economico e sociale del nostro territorio? Che futuro si apre con l’inizio del nuovo anno? In questa videointervista, il presidente di, Giuseppe, traccia il bilancio del 2023 e delinea le prospettive del, toccando temi fondamentali per il settore della cooperazione. A partire dalla chiusura diBrescia capitale della cultura, evento che ha permesso di costruire un’offerta targata, in sinergia conBrescia, rilanciando un settore dalla forte valenza, anche sociale. Il 2023 è stato anche l’anno in cui valutare i primi risultati ottenuti attraImpact, il registro ...