Concorso docenti secondaria | agevolazioni per candidati con invalidità e legge 104

Le domande per diventare commissari per il Concorso docenti per la scuola dell' infanzia e primaria potranno essere inoltrare tra giovedì 28 dicembre ... (orizzontescuola)

Fino al 9 gennaio si potrà inoltrare la domanda per partecipare al Concorso docenti 2023 , per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria. Due ... (orizzontescuola)

Molticon specializzazione sul sostegno che partecipano ala cattedra sui posti di sostegno oltre che su quelli comuni, ci chiedono qual è il titolo corretto da flaggare in domanda. Quello ...Nuovosecondaria, prova scritta: unica per classie sostegno. Tutte le info Vuoi prepararti con noi La nostra offerta formativa ASCOLTA LA RISPOSTA DI CHIARA COZZETTO AL ...Fino al 9 gennaio 2024 ci sarà tempo per i candidati che vorranno partecipare al concorso scuola dell'infanzia, primaria e secondaria.Chi in questi giorni è impegnato nella compilazione della domanda di partecipazione al concorso a cattedra ordinario e possiede ... II e III ciclo del TFA il cui accesso era consentito solo ai docenti ...