Commesse Anas | Pd | ' con emendamento Costa vietato sapere' **

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Roma, 29 dic. (Adnkronos) - "Apprendiamo dai quotidiani odierni vicende gravissime che riguardano alcuni membri del governo. Non ci riguarda la vicenda giudiziaria che avrà il suo corso, ma il punto politico si. Il governo non ha ancora ritenuto di smentire quanto riportato dai giornali. È necessario quindi fare chiarezza circa comportamenti incompatibili con il buon funzionamento delle istituzioni". Così Debora Serracchiani, responsabile Giustizia nella segreteria Pd. "Rileviamo inoltre che veniamo a conoscenza di queste gravi vicende dal contenuto dell'ordinanza di custodia cautelare, proprio quell'atto che, grazie all'bavaglio all'informazione die della maggioranza, non sarà più possibile apprendere come cittadini".