Come un grappolo di emorroidi Tre e lode | follia a Reazione a catena

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Le Tre evincono la sfida contro i Tre puntini e approdano alle semifinali del Torneo dei campioni, lo speciale di fine stagione di, il quiz del preserale di Rai 1 condotto da Marco Liorni. In studio si sfidano i protagonisti di tutto l'anno, classificati per numero di puntate e per montepremi vinto. Ora largo al weekend delle semifinali, attesissime. E i telespettatori, da casa, sembrano già caldi e pronti alle polemiche esplosive. Le tre professoresse arrivano all'Ultimacon il montepremi intatto, 135mila euro, ma purtroppo per loro non riescono a indovinare. In compenso guadagnano (si fa per dire) un bel pieno di critiche su X, l'ex Twitter, dove non sembrano godere di molti estimatori. "Vabbè almeno non hanno vinto", festeggia un appassionato. "La parola è banalissima, non possono ...