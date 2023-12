“Come posso risolvere le frequenti coliche di mia figlia?”

Leggi su gravidanzaonline

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Buonasera, ho una bambina di sei mesi. Dai primi giorni di vita soffre di fortiche nel tempo si sono attenuate. Ad inizio svezzamento si sono ripresentate con scariche, anche otto al giorno, e anche la notte, andando così a compromettere il sonno. Inoltre è dal secondo mese di vita che dorme solo in braccio (giorno e notte), se provo a metterla al mio fianco si sveglia e piange. L’unico modo per far sì che riposi è farla stare in braccio a pancia in giù. La bimba è allattata esclusivamente al seno. Lei prende fermenti e Colipax. Quando lesono forti prende 8 gocce prescritte di Nylicon, prescritte dal pediatra. Volevo sapere se c’è qualche soluzione sia per lee sia per il fatto che lei voglia dormire solo in braccio. Grazie L'articolo proviene da GravidanzaOnLine.