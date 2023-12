“Colpo dalla Juve da sogno” | la notizia accende il mercato | avete sentito?

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Siilin casa De Laurentiis. Napoli possibilmente coinvolto in due operazioni, ma è ilntus che fa sognare i tifosi. Ilinvernale si avvicina, e Aurelio De Laurentiis avrà il suo bel da fare in entrata ed in uscita in quanto al suo Napoli. Gli azzurri necessitano infatti un cambio di marcia repentino nel girone di ritorno se si vuole almeno centrare il quarto posto in campionato. Gli scenari si infiammano dunque fra nomi plausibili e possibili trattative da portare a termine, ma Aurelio non sarà il solo membro della famiglia De Laurentiis ricco di impegni nelle prossime ore. Anche Luigi avrà infatti una grossa gatta da pelare con il suo Bari, che potrebbe attingere proprio dal Napoli nonchéntus per ...