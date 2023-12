CM com – Serie A | la MOVIOLA LIVE | Kvara chiede un rigore | Colpani lo guadagna per il Monza | Serie A

(Di venerdì 29 dicembre 2023) 2023-12-29 20:40:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata da CM.com: Diciottesima giornata diA che si apre con Napoli-e Fiorentina-Torino: di seguito tutti gli episodi daFIORENTINA – TORINO Venerdì 29/12 h. 18.30LA PENNAPERETTI – TOLFOIV: PRONTERAVAR: NASCAAVAR: MARINI 60? – Bonaventua lamenta un tocco di mano in area granata ma per La Penna in precedenza c’era un fuorigioco che annulla l’azione successiva 24? – Primo giallo della gara: se loBiraghi che stende Bellanova in contropiede NAPOLI –Venerdì 29/12 h. 18.30DI BELLOZINGARELLI – BARONEIV: RUTELLAVAR: VALERIAVAR: LONGO S. 67? –calcia, Mario Rui stoppa il tiro di ...

Formazioni ufficiali Lazio - Frosinone, le scelte dei due tecnici per il match diA in programma alle ore 20:45 Comunicate le formazioni ufficiali di Lazio - Frosinone, match diA in programma alle 20.45. LAZIO (4 - 3 - 3): Provedel; Marusic, Gila, Patric, Pellegrini; Guendouzi, Rovella, Kamada; Felipe Anderson, Castellanos, Zaccagni. All.: Sarri. A disposizione: Sepe, ...Genoa - Inter: diretta tv e streaming Genoa - Inter, match valido per il 18° turno del campionato diA, è in programma allo stadio Luigi Ferraris di Genova alle ore 20.45 e sarà visibile in ...Davvero una miseria, considerato che si tratta, com’è facile immaginare, del dato peggiore della Serie A. I rossoblù tendono anche a subire molto a inizio ripresa: 7 le reti incassate tra il 46' e il ...Serie A, Napoli-Monza apre 18mo turno 29 dicembre 2023 Prima della fine dell'anno torna in campo la serie A con le partite del 18mo turno. Ad aprire le danze alle 18.30 Napoli-Monza e Fiorentina-Torin ...