Closing con Kkr e rilancio del settore Le sfide di Tim per il 2024

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Due anni di lavoro intenso per Tim si chiudono con una decisione storica: dare il via alla nascita di due società, NetCo e ServiceCo, con nuove prospettive di sviluppo. Entrambe, come spiegato dall’azienda nel corso della conference call con gli analisti di inizio novembre, saranno il punto di riferimento per la trasformazione digitale del Paese perché, con questa operazione e l’ingresso del fondo statunitense KKR nella prima (ilè previsto entro l’estate) potranno accelerare lo sviluppo tecnologico neldelle telecomunicazioni. Infatti, Tim dà così vita nuova all’infrastruttura di rete fissa e allo stesso tempo si focalizza sull’innovazione tecnologica che serve per governare il complesso mercato dei servizi digitali e giocare un ruolo da leader. Nelle scorse settimane l’amministratore delegato Pietro Labriola aveva spiegato i recenti ...