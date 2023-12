Classifica Coppa del Mondo sci alpino femminile 2023-2024 | Shiffrin allunga in testa | Brignone seconda

Terzo il norvegese Aleksander Kilde, che ora nellagenerale didel mondo ha un ritardo di 396 punti da Odermatt. Giornata storta per gli azzurri : Dominik Paris è uscito subito, ...Lagenerale didel Mondo di sci alpino maschile 2023/2024 aggiornata dopo il Super - G di Bormio. Marco Odermatt è perfetto sulla Stelvio e guadagna altri punti sulla concorrenza che in ...Per Marco Schwarz la caduta durante la discesa di Bormio in Coppa del Mondo di sci è costata un’operazione d’urgenza per ricostruire il ...Mikaela Shiffrin ha vinto lo slalom femminile di Lienz, prova valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino. La fuoriclasse statunitense ha firmato il miglior tempo in entrambe le manche e ha ...