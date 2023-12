Classifica Coppa del Mondo salto con gli sci 2023-2024 | punti e graduatoria Kraft in controllo | Wellinger prova a ricucire il gap

Con la doppietta di Lienz, Shiffrin chiude il 2023 a quota 900 punti nellagenerale didel Mondo. Il vantaggio nei confronti di Federica Brignone sale a 263 lunghezze, con Vlhova ......che ha sempre mostrato per la maglia azzurra e la voglia che avrà di ripetere quanto fatto in... non proprio uno specialista, e sull'esperta Laura Siegemund , attuale n°5 nelladi ...SECONDO TEMPO 21' Intanto viene espulso un componente della panchina viola. 19' Toro adesso troppo remissivo, la Fiorentina prova ad approfittarne. 18' Nella Fiorentina ...Tanti problemi di formazione per mister Sarri che per l'ultima dell'anno non avrà Romagnoli, Immobile, Luis Alberto e Casale. Attacco affidato a Castellanos ...