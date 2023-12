Clamoroso | un verme nel piatto degli inquilini del GF? Clip

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione Incredibile: i concorrenti del GF notano unnel. Scopriamo insieme la reazione di Rosy Chin: cos’ha dichiarato la chef (video) GF, UNNELPREPARATO DA ROSY CHIN? IL PESCE HA UN OGGETTO STRANO E BEATRICE LO FA NOTARE ()- Manca oramai pochissimo alla nuova attesissima puntata del GF, Reality Show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini e seguito da oltre 2.5 milioni di spettatori, in cui non è prevista alcuna eliminazione. Nel mentre, durante la festa di compleanno organizzata per Perla Vatiero, a ...

La cinepresa si sofferma però su un macabro dettaglio : uninfilzato in un amo per essere ... diventati duecentocinquanta nella extended edition , che fa seguito alsuccesso dei due ...La cinepresa si sofferma però su un macabro dettaglio : uninfilzato in un amo per essere ... diventati duecentocinquanta nella extended edition , che fa seguito alsuccesso dei due ...(ANSA) - ROMA, 26 DIC - Incredibile in Azerbagian. Il 44enne Adrian Mutu, ex attaccante - tra le altre - di Juventus, Fiorentina, Parma e Inter, è stato esonerato dall'incarico ...Il giornalista sportivo Paolo Ziliani ha tirato in ballo i bianconeri sui social dopo la sentenza della Corte Europea sulla Superlega.