Cinisello | guardia giurata sventa furto all’ospedale Bassini

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Tenta di scavalcare la cinta dell’ospedalediBalsamo, ma non ha fatto i conti con ladell’Italpol in servizio all’interno del presidio ospedaliero. Era da poco passata la mezzanotte quando è arrivata la chiamata di soccorso al numero unico delle Emergenze 112, che segnalava il fermo di un soggetto nel ...

... in provincia di Siena, dove un operaio di 24 anni - di origini egiziane, ma residente a... 'È necessario che le istituzioni tutte - ha continuato Mazzeo - non abbassino lae ......suona la notizia del probabile e imminente commissariamento della sezione arbitri di... che nel marzo 2020 era stato arrestato dalladi Finanza al casello di Lainate perché "trovato ...Tenta di scavalcare la cinta dell’ospedale Bassini di Cinisello Balsamo, ma non ha fatto i conti con la guardia giurata dell’Italpol ...Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...