Cina | Xinjiang inaugura primo museo su Grande Muraglia a Yuli 2

(Di venerdì 29 dicembre 2023), 29 dic – (Xinhua) – Turisti apprendono informazioni sui mattoni per la costruzione dellapresso il Silk Road and Great Wall Culture Museum nella contea di, nella Regione autonoma nord-occidentale cinese delloUygur, oggi 29 dicembre 2023. La regione hato oggi il suosulla, che serve a far luce sulle numerose rovine dellapresenti nella regione. Situato nella contea di, ilpresenta piu’ di 600 oggetti o set di reperti e una superficie espositiva di 2.520 metri quadrati. (Xin) Agenzia Xinhua

Ci sono temi, come il Tibet, le proteste a Hong Kong e la situazione degli uiguri nello, che vengono spesso silenziati dal governo cinese che teme la diffusione di idee divergenti dalla linea del Partito comunista. E che stranamente sono poco presenti su TikTok se si confronta ...Mosca (AsiaNews) - L'associazione Ataurt , nata in Kazakistan per diffondere le notizie sulle repressioni innei confronti delle minoranze turcofone nello, non aveva mai avuto l'intenzione di proporsi come forza politica di opposizione nel Paese. Almeno fino a che il regime di Astana, alleato ...Urumqi, 29 dic - (Xinhua) - Questa foto aerea, scattata il 19 dicembre 2023, mostra delle antilopi tibetane che si nutrono nella prateria della Riserva ...Urumqi, 29 dic - (Xinhua) - La Regione autonoma nord-occidentale cinese dello Xinjiang Uygur oggi ha inaugurato il suo primo museo della Grande Muraglia, ...