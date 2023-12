Cina | Xiaomi presenta primo NEV sviluppato autonomamente

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Pechino, 29 dic – (Xinhua) – Il produttore cinese di smartphoneieri hato il suoveicolo a nuova energia (NEV) durante un evento di lancio a Pechino. Il SU7 e’ stato messo in produzione e dovrebbe entrare nel mercato nel 2024, ha dichiarato. L’azienda ha investito piu’ di 10 miliardi di yuan (circa 1,41 miliardi di dollari) nella sua prima fase di ricerca e sviluppo automobilistico, che coinvolge un team di oltre 3.400 ingegneri, ha dichiarato. L’azienda tecnologica ha raggiunto progressi tecnologici in settori chiave come la guida elettrica, le batterie, la guida intelligente e le cabine di pilotaggio intelligenti e ha costruito fabbriche per componenti come motori e pacchi batteria, secondo. Lavorando duramente nei prossimi ...