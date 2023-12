Cina | entra in funzione gruppo di satelliti L-SAR 01

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Pechino, 29 dic – (Xinhua) – IldiL-SAR 01 dellae’ stato ufficialmente messo indopo aver completato i test in orbita, secondo quanto comunicato oggi dall’Amministrazione nazionale cinese per lo spazio. L’L-SAR 01 dellae’ undi, composto da due dotati di radar ad apertura sintetica (SAR) in banda L, l’L-SAR 01A e l’L-SAR 01B. Il SAR e’ un sistema radar con imaging a microonde, che emette onde elettromagnetiche verso la Terra e ne riceve l’eco. E’ in grado di scattare immagini a microonde ad alta risoluzione delle superfici terrestri in qualsiasi condizione atmosferica, 24 ore su 24. Questiforniranno servizi di monitoraggio operativo delle deformazioni ad alta risoluzione ...

