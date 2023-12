Ciclocross | Mathieu van der Poel vince ancora | trionfo a Loenhout

Leggi su oasport

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Neanche il tempo di cambiare località, scaricare un momento i muscoli, chevan dertorna subito are. Sei gare, sei successi in questa stagione diper il campione del mondo che, tornato dal Superprestige di Zolder, resta in Belgio e trionfa anche nell’Azencross –. Anche nella giornata odierna non c’è stata storia e a dare la dimostrazione di ciò è il distacco accumulato dal fenomeno dell’Alpecin-Deceuninck, che si è concesso anche un cambio di bicicletta nella tornata conclusiva. Alle sue spalle ecco il belga, compagno di team di vdP, Gianni Vermeersch, staccato di 38” a precedere in volata l’iberico Felipe Orts. Completano la top-5 Ryan Kamp (Pauwels Sauzen – Bingoal) e Timon Rüegg (Heizomat Radteam p/b Kloster Kitchen).non è terminato il ...