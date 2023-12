Ciclocross | a Diegem van der Poel vince ancora

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Mathieu van derla quinta gara delle quinte disputate in questa stagione di. L’ultimo successo arriva a, in Belgio, siglando una vittoria in solitaria contro Tom Pidcock, 45” dietro di lui. SportFace.

Ci pensa ila tenere desti gli appassionati dopo l'abbuffata di Natale : la tappa di Gavere, in ... davanti al pubblico di casa, anche se prima c'è da onorare il Superprestige di, ...Continua a dare spettacolo Wout Van Aert che, dopo aver vinto la 'notturna' di, piega in volata Mathieu Van der Poel con l'iridato Thomas Pidcock che completa il podio. I tre assi della disciplina impongono il passo alla seconda tornata e seminano il resto della ...Cinque gare in questa stagione, cinque vittorie. Mathieu van der Poel non è umano: il campione del mondo continua a dominare nella sua disciplina, il ciclocross. Al debutto nel Telenet Superprestige i ...SUPERPRESTIGE - 5a vittoria (su 5) in stagione per van der Poel che domina anche a Diegem nella prova in notturna. Questa volta il Campione del Mondo preferisce ...