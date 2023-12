Ciclismo su pista | quattro azzurri impegnati nei test a Montichiari

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Proseguono icondivisi da CONI e FCI presso il Velodromo di. Tra ieri e oggi Francesco Lamon, Luca Giaimi, Matilde Vitillo e Federica Venturelli sono stati sottoposti ad alcune valutazioni del metabolismo muscolare. Isono stati svolti sia sui rulli che ine hanno fatto in modo che potessero essere collezionati numerosi dati utili. Lamon ha dichiarato: “Sono giornate essenziali per noi. Abbiamo visto come stia diventando sempre più importante la cura maniacale del dettaglio. Per noi, quindi, è fondamentale avere a disposizione i migliori strumenti per cercare di migliorarci. Avendo vinto un’Olimpiade per meno di un decimo conosco bene quanto i piccoli dettagli possano fare la differenza. Da qui al prossimo agosto sarà essenziale trovare il limite massimo fino a cui spingersi e adottare ...

Dal velodromo di montichiari l'intervista a Francesco Lamon, olimpionico a Tokyo nel 2021... l'Afghanistan era un Paese aperto, tappa essenziale sull' Hippie Trail , lahippie, dall'... aveva via via accolto attività innovative come la pratica degli sport invernali, trekking,, ...Gli inquirenti vogliono vederci chiaro su cordoli e segnaletica per far luce sull’incidente mortale di via Sforza ...Al Principe di Savoia arriva at­torno alle 17.30 - è il 24 novembre, siamo a Milano - accompagnato da Gabriele Ubol­di, per anni angelo custode di Peter Sagan ma da qualche settimana anche di Fi­lippo ...