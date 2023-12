Ciclismo | reintegrato in squadra Alex Baudin dopo il caso di doping al Giro d’Italia

Leggi su oasport

(Di venerdì 29 dicembre 2023) La positività al Tramadol al, la squalifica, la sospensione del contratto. Da agosto in poi un periodo da incubo per. Ora però il corridore francese può tornare a sorridere: nella prossima stagione correrà ancora nel World Tour. La Decathlon Ag2r La Mondiale ha deciso infatti di reintegrare in rosa il proprio giovane corridore. Le parole del transalpino: “un periodo complicato lontano dal gruppo e dalla mia passione, non vedo l’ora di riunirmi ai miei compagni diper il nuovo anno, che sarà ricco di emozioni e di sfide sportive. Ho intenzione di mettere tutta la mia energie a la mia determinazione per ottenere grandi risultati con il team“. Foto: Lapresse