Chiodi nell' inguine e seni tagliati Il dossier sulle atrocità di Hamas sulle israeliane

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Il "New York Times" ha raccolto 150 testimonianze nel corso di due mesi di indagine, ricostruendo le violenze sessuali e le torture subite dalle donnedurante gli attacchi del 7 ottobre

L'articolo riferisce inoltre che il giornale ha visionato fotografie e video inquietanti, incluso il cadavere di una donna conconficcati nelle cosce e'inguine. Un altro video, fornito ...Il Times racconta di aver visionato le fotografie del cadavere di una donna con dozzine diconficcati nelle cosce e'inguine. In un video, fornito dall'esercito israeliano e verificato dai ...(Adnkronos) – All'indomani degli attacchi del 7 ottobre 2023 compiuti da Hamas nel sud di Israele, è venuto alla luce un terrificante quadro di violenza sessuale contro le donne. Il New York Times ha ...