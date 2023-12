Chiara Ferragni torna sui social | scappa il like per il post del padre Marco

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratelloin TV con una nuova avventura? L’indiscrezionesuipubblicamente. Non c’è nessun dubbio che l’imprenditrice abbia continuato a guardare senza commentare i suoi profili, ma solo ora si è palesata in maniera attiva mettendo unaldi suoinfatti dopo lo scandalo Balocco ha deciso di pubblicare un video di scuse sul suo profilo per poi sparire completamente. La sua tattica del silenzio però è stata rotta proprio dal ...

"C'è ma non si vede". Un po' come Chiara Ferragni che, dopo lo scandalo dei pandori, non si è più fatta vedere nel suo regno virtuale: Instagram .... (leggo)

Un Natale all'insegna della sobrietà per le influencer e gli influencer in Italia. Una scelta voluta o una scelta forzata Il casoe lo tsunami in tutto il mondo dei ...Quello di Como , conosciuto in tutto il mondo grazie all'effetto George Clooney, è una poesia blu incastonata fra le montagne, buen retiro di attori, influencer (ha aperto proprio in ...Un videomessaggio di scuse, poi il nulla cosmico. Chiara Ferragni, dopo la maxi-multa ricevuta e l'inchiesta allargata è sparita dai ...Chiara Ferragni non pubblica sui social ma è online: l'imprenditrice dimentica il voto del silenzio e piazza un like al padre.