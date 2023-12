Chiara Ferragni si riaffaccia sui social | spuntano i like ai post di papà Marco e della sorella Valentina

(Di venerdì 29 dicembre 2023)sisuiale allatorna suidopo diversi giorni di silenzio: l’influencer non haato ancora nulla sul suo profilo, ma si è limitata a mettere deiaidel. Dopo il video di scuse sulla vicenda Balocco, pubblicato sul suo profilo Instagram lo scorso 18 dicembre,non haato più nulla. A differenza del marito Fedez che ha ripreso aare alcuni momentisua vita quotidiana, in ...

Un dicembre da dimenticare per. L'influencer milanese dopo il caso pandoro - su cui indaga adesso la procura di Prato - è finita di nuovo al centro delle polemiche. Stavolta tutta colpa del suo store digitale e del ...Estratto dell'articolo di Giuseppe Guastella per 'La Stampa'ha avuto un ruolo operativo, almeno sulla carta, che va al di là di quello di semplice testimonial nella vicenda del pandoro griffato che le sta dando ...Anche la procura di Prato ha aperto un'inchiesta sul caso del pandoro Balocco 'Pink Christmas' firmato da Chiara Ferragni. La notizia è stata data dalla stampa locale… Leggi ...Ora, però, Chiara Ferragni torna a mostrare flebili segnali di presenza sui social. L’influencer, infatti, ha messo un like alla sorella Valentina, in occasione del suo trentunesimo compleanno. Un ...