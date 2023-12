Chiara Ferragni | nuova tegola | spunta l’ipotesi di “frode in commercio” Monta la rabbia dei clienti

Nello scandalo - pandori, la situazione perpotrebbe mutare radicalmente. Già, perché l'influencer avrebbe avuto un ruolo operativo, almeno sulla carta, ben differente da quello di semplice testimonial del Balocco. La vicenda ...è finita nella bufera recentemente a causa dello scandalo legato al pandoro - gate : l'Antitrust, infatti, ha multato l'influencer e l'azienda Balocco di una cospicua multa per " ...Da quando Chiara Ferragni non compare più sui social, il rapper evita di toccare l'argomento e concentra tutte le sue attenzioni sulla cagnolina e i due figli Leone e Vittoria ..."C'è ma non si vede". Un po' come Chiara Ferragni che, dopo lo scandalo dei pandori, non si è più fatta vedere nel suo ...