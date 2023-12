Chiara Ferragni | i suoi legali | “Nessun reato | pronti a collaborare con i pm”

Leggi su gossipitalia.news

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezionevuole tornare in pista, ma per farlo ha bisogno di ripulire la sua immagine, cercare di mettere una pezza al grande scandalo che l’ha coinvolta e circondarsi di persone fidate e competenti. Ora, dato che lei stessa ha preferito la via del silenzio, a parlare sono iche hanno chiarito quali saranno i prossimi passi per risolvere la situazione spinosa che si è creata. Simona Izzo attacca: “Famosa solo grazie a sua madre”, ...