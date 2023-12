Chiara Ferragni | i legali «pronti a collaborare» Ma basta «gioco al massacro»

L’affaire Chiara Ferragni e Pandoro Balocco continua a far discutere nonostante lei sia entrata in modalità silenzio stampa e le feste di Natale ... (biccy)

Un videomessaggio di scuse, poi il nulla cosmico., dopo la maxi - multa ricevuta e l'inchiesta allargata è sparita dai radar. Molto si è detto e si sta dicendo sul suo conto. C'è che ipotizza che si sia rintanata in casa con il marito ...Un Natale all'insegna della sobrietà per le influencer e gli influencer in Italia. Una scelta voluta o una scelta forzata Il casoe lo tsunami in tutto il mondo dei ...Ora parla lei. Chiara Ferragni, l'imprenditrice digitale multata nei giorni scorsi dall'Antitrust per il caso dei pandoro Balocco, sarebbe pronta a collaborare con qualunque Procura d'Italia… Leggi ...Da quando Chiara Ferragni non compare più sui social, il rapper evita di toccare l'argomento e concentra tutte le sue attenzioni sulla cagnolina e i due figli Leone e Vittoria ...