Chiara Ferragni | Fedez abbandonato dalla moglie sui social | il suo amore è tutto per Paloma

La biologa Antonella Viola è scesa in campo per difendere, dopo aver visto apparire a Padova, al quartiere Arcella, un murales che in modo piuttosto pesante prende in giroe suo marito Fedez. Il murales, effettivamente, è abbastanza ...Anche Alberto Matano , conduttore de La vita in diretta su Rai 1, ha voluto dire la sua sul casoe sul cosiddetto pandoro - gate. 'Io vorrei fare un ragionamento - ha detto il noto conduttore - . Il mio parere su questa situazione è molto semplice. È che noi passiamo dall'...Ogni giorno che passa, una brutta notizia per Chiara Ferragni. Oggi è il turno dell'apertura dell'indagine a Prato. Ormai l'influencer è in trincea e fa quasi tenerezza. - Intanto, alla faccia delle ...Le vacanze di Natale più difficili degli ultimi anni per Chiara Ferragni. Dopo la bufera del caso Balocco, l'imprenditrice è corsa ai ripari affidandosi a una task force di esperti nella gestione ...