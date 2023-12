Chiara Ferragni è pronta a collaborare con la Procura per il caso Balocco

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Gli avvocati disono pronti acon lasuldei pandori. Parlando con LaPresse, il team di legali dell’imprenditrice si è detto pronto a fornire chiarimenti sulla vicenda, ma dice no al “gioco al massacro”, escludendo, inoltre, l’esistenza di reati nell’operazione commerciale, che è costata aun milione di euro di multa da parte dell’Antitrust. Secondo l’Autorità, infatti, la pubblicità fatta al pandoro Pink Christmas griffatoavrebbe fatto intendere ai consumatori che, acquistando il dolce, avrebbero contribuito a una donazione finalizzata ad acquistare alcuni macchinari per i bambini ricoverati all’ospedale Regina Margherita di Torino. La donazione, in realtà, ammontava a 50.000 euro ed ...

