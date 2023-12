Chiara Ferragni e la mossa social per risollevare l’immagine

(Di venerdì 29 dicembre 2023)è da settimane ormai nel mirino del gossip a causa del caso Balocco. Che cosa è successo? L’Antitrust ha sanzionato l’imprenditrice e la casa dolciaria per la campagna promozionale di Natale 2022 del Pink Christmas. I compratori pensavano che acquistando il pandoro avrebbero sostenuto l’ospedale Regina Margherita di Torino, in realtà la somma L'articolo

Ferragno, crollo vorticoso dei follower (insieme al marito Fedez) Non si può dire che la fine di questo 2023 non ce l'abbia messa tutta per essere indimenticabile per(e per Fedez, di riflesso) con i pesanti strascichi dello scandalo che ha travolto l'imprenditrice digitale a partire dalla collaborazione con Balocco per i pandori dello scorso Natale.Dopo l'esposto del Codacons sul caso del pandoro Balocco , sono stati aperti fascicoli esplorativi a Milano, Cuneo e Prato ma i legali disi dicono tranquilli. Gli avvocati dello studio legale Bana di Milano, che assistono la moglie di Fedez, escludono l'esistenza di reati sul Pandoro Pink Christmas di Balocco e la ...«Bagaglio smarrito a soli due euro. Dobbiamo liberarci rapidamente dei bagagli smarriti dei nostri clienti perché non siamo riusciti a rintracciare i proprietari e il nostro inventario è saturo.Chiara Ferragni potrebbe rischiare più della perdita di migliaia di follower sui social. Stiamo parlando di conseguenze a livello penale. Perché La procura di Milano, una ...