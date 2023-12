Chiara Ferragni | dopo il pandoro-gate ritorna sui social ma in sordina

è finita nella bufera recentemente a causa dello scandalo legato al pandoro - gate : l'Antitrust, infatti, ha multato l'influencer e l'azienda Balocco di una cospicua multa per " ...Nuovo capitolo del casoe il Pandoro Pink Christmas Balocco . Gli avvocati al fianco dell'imprenditrice digitale, infatti, si sono detti pronti a collaborare con qualunque Procura in Italia e disposti a ...Da quando Chiara Ferragni non compare più sui social, il rapper evita di toccare l'argomento e concentra tutte le sue attenzioni sulla cagnolina e i due figli Leone e Vittoria ..."C'è ma non si vede". Un po' come Chiara Ferragni che, dopo lo scandalo dei pandori, non si è più fatta vedere nel suo ...