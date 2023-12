Chi è Patino | il talento proposto alla Juve C'è anche il Milan

Commenta per primo Michele Fratini, agente e intermediario, a Rai Sport ha dichiaratosarà il colpo a centrocampo della Juve secondo lui: 'Charlie, perché alla Juventus manca qualità e se dovesse prendere Colpani che è un trequartista lo abbasserebbero come ha fatto l'Inter ...Non so consigliareverrà, non saprei neppureprendere". Lasciare Napoli, la scelta più ... Tre cose che porto con me Un, un cavallo che mi ricordi il trottare dei miei calciatori e un ...Moise Kean, attaccante classe 2000 della nazionale azzurra, non sembrerebbe rientrare nei piani della Juventus per il futuro: come riportato da "Eurosport", proprio per questo motivo, ...CALCIOMERCATO - Il mercato bianconero si muove per gennaio con un nuovo obiettivo Charlie-Michael Patino, di proprietà dell'Arsenal e in prestito allo Swansea.