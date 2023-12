Chi è il vero padre di Giampaolo Morelli? L’attore vuole fare il test del DNA

Leggi su cinemaserietv

(Di venerdì 29 dicembre 2023)ha scoperto la vera identità delnaturale, dopo ben 49 anni, e si tratterebbe di un avvocato napoletano.infatti ha ricevuto la notizia che non si sarebbe mai aspettato: sua madre, pochi mesi prima di morire, gli ha consegnato una lettera in cui gli ha spiegato che ilnaturale non era Francesco, da sempre per ovvie ragioni considerato dal figlio la vera figura genitoriale maschile in casa, bensì un avvocato scomparso nel 2013 e che era molto vicino alla famiglia. Una rivelazione che arriva nel gennaio del 2023, a poco tempo poi dalla morte della madre di, con una lettera e una notizia scioccante: Francesco non è ilpapà dell’ormai noto ...