Chi è Giusi Battaglia | il marito Sergio e i figli | carriera e tv

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 29 dicembre 2023), giornalista professionista, ha costruito una straordinarianel settore della comunicazione, ha origini siciliane (precisamente di Palermo) e vive a Milano. Come lei stessa ha spiegato sul suo sito web, ha esordito scrivendo per alcune testate della sua regione, prima di tuffarsi nel mondo dei media a tutto tondo con un ufficio stampa diventato solido punto di riferimento nella galassia dello spettacolo. Così descrive le sfumature del suo lavoro: “Dal cinema, all’editoria, dal food all’entertainement, dalla musica al teatro, sempre con la passione e la dedizione che accompagna la mia quotidianità. Senza mai perdere il sorriso“… Il format in onda su Food Network, nasce durante il lockdown causato dal Covid-19, quando la gionalista palermitana si dedica alla cucina pubblicando le ricette sui social. Il ...