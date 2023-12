Chi è Giorgione | il cuoco di Gambero Rosso e star dei social | la moglie Marianna

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 29 dicembre 2023), Giorgio Barchiesi, nasce a Roma nel 1957 da una famiglia borghese; lascia la capitale a 19 anni, quando decide di studiare veterinaria. Non riesce tuttavia a completare il corso di laurea e intraprende così un’altra strada, dedicandosi al cibo e aprendo un’azienda agricola a Montefalco, borgo in provincia di Perugia. Nel 2006, all’interno dell’azienda, apre il suo ristorante “Alla Via di mezzo” all’insegna del chilometro zero, con prodotti propri o del territorio. Il debutto televisivo risale al 2012, quando inizia a condurre sula serie– Orto e Cucina, dedicata agli ingredienti autunnali, a cui fa seguito una seconda serie dedicata al periodo estivo. Inizia così una lunga collaborazione con il canale di Sky, che affida a Barchiesi sempre più programmi: nel 2014 lo chef conduce ...