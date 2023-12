Cher chiede la custodia del figlio Elijah Blue Allman | “La sua vita è a rischio”

(Di venerdì 29 dicembre 2023)ha richiesto ladel, di 47 anni. Secondo la cantante, l’uomo non sarebbe infatti in grado di badare al suo patrimonio in quanto affetto da alcuni problemi di salute mentale, oltre ad abusare di sostanze. La cantante, 77 anni, si è detta infatti preoccupata davanti ai giudici di Los Angeles, dove ha presentato istanza per ottenere la responsabilità di amministrare il patrimonio del. “Dati i suoi continui problemi di salute mentale e di abuso di sostanze”, la madre è “preoccupata che tutti i soldi dati averranno immediatamente spesi in droghe, lasciandolo senza risorse per provvedere a se stesso e mettendo ala sua”, si legge nell’atto. “Sto bene, sono ...

