Chef top licenziato | nonnismo contro un assistente

Leggi su dayitalianews

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Pubblicato il 29 Dicembre, 2023 (Adnkronos) –per un episodio di, lostellato francese Aurelien Largeau dell'Hotel du Palais di Biarritz si difende e smentisce le accuse. "Contesto formalmente le accuse mosse nei miei confronti da alcuni media e tengo ad affermare che i fatti riportati non riflettono per niente la realtà", ha spiegato a 'France Bleu Pays Basque' lodi 31 anni. Largeau è statodal gruppo Hyatt (che ha definito quanto accaduto come un "incidente preoccupante" che non rappresenta i nostri valori) che gestisce il ristorante che l'anno scorso ha vinto una stella Michelin. Per Largeau, che è considerato come uno deglipiù promettenti in Francia e che era stato assunto nel 2020 per guidare il ristorante gastronomico ...