Chanel Totti e Cristian Babalus più innamorati che mai | il video fa impazzire i fan

Chanel Totti , a 16 anni, si è già conquistata un bel numero di haters. Un po' per il suo caratterino esuberante, un po' per quella smania di voler ... (europa.today)

Anche Francescoe Ilary Blasi , separati da oltre un anno, si sono messi a tavolino per stabilire come gestire i figli durante le feste. Così, alla fine, Cristian,e Isabel hanno ...E Francescoe Ilary Blasi Sicuramente tra i due non corre buon sangue ma per i figli l'ex ... Per la vigilia di Natale invece Cristian,e Isabel sono tornati a Roma da mamma Ilary che ...Chanel Totti e Cristian Babalus fanno coppia fissa da diverso tempo, ormai e, come mostrano spesso su Instagram, trascorrono moltissimo tempo insieme. Uscite a musei interattivi, serate, feste ...Ilary Blasi festeggia il Natale a Roma con le amiche di sempre, mostrando una borsa Chanel che costa una fortuna.