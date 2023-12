Cervino | tutto pronto per il grande evento di fine anno

Leggi su casertanotizie

(Di venerdì 29 dicembre 2023)per ildi: il Comune disi prepara ad ospitare uno dei Presepi Viventi più grandi della Campania. In allestimento gli ultimi dettagli di uno scenografico e suggestivo percorso, che si snoderà, da via Toniolo a Traversa Scarani, per più di un chilometro, verso l’antico borgo cittadino, mettendo in scena una rievocazione storica rappresentata da oltre duecento figuranti. Realizzato un itinerario composto da quaranta punti di interesse, in cui l’intreccio tra arte, musica e sapori darà vita a un’esperienza multisensoriale, celebrativa della tradizione, della sacralità e dell’incanto tipico del Natale. Sabato 30 dicembre, dalle ore 18, in una riproduzione della Betlemme di duemila anni addietro, i ...