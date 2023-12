Cerveteri | incidente sull’Aurelia | coppia di anziani finisce con l’auto in un canale

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 29 dicembre 2023), 29 dicembre 2023 – Alle 14 i vigili del fuoco di, con l’Equipaggio della 26A, sono stati allertati perstradale. Unadiconiugi, per cause in corso di accertamento hanno perso il controllo della loro macchina rovinando violentemente fuori strada, in via Aurelia chilometro 45 direzione Civitavecchia. I pompieri hanno lavorato in sinergia con il personale sanitario del 118 per riportare su piano stradale i due feriti, sbalzati neldi scolo a bordo strada. Una volta affidati ai sanitari, i vigili del fuoco hanno messo in sicurezzae l’area circostante. La donna è stata portata al civico ospedale di Civitavecchia, mentre l’uomo elitrasportato al Gemelli di Roma. Sul posto erano presenti anche i carabinieri di ...