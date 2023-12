Cerezo Atletico Madrid | «Champions League | ci deve qualcosa»

Leggi su inter-news

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Il presidente dell’, parla anche della. L’Inter sarà avversaria dei Colchoneros agli ottavi. AMBIZIONE ? Il presidente dell’, Enrique, parla anche degli ottavi con l’Inter: «La verità è che laci. Tra pochi giorni inizia la Supercoppa e lì abbiamo già una grande chance. Ho sempre detto la stessa cosa: andiamo a giocare quattro competizioni e senza dubbio cerchiamo di ottenerne almeno una. Per noi è fondamentale riuscire a vincere titoli ogni anno». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione ...