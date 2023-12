Ceferin è talmente arrogante da chiedere la radiazione del presidente della Corte di giustizia

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 29 dicembre 2023) “Quando pensi si avere visto e conosciuto tutto il repertorio mondiale sul tema dell’arroganza, non hai ancora capito che esiste una realtà, niente affatto virtuale, ma parallela e frequentata da un gruppo di persone che si ritengono proprietari non soltanto del calcio ma anche del lavoro altrui”. Scrive così Tony Damascelli su Il Giornale per il suo commento alla reazione a lento rilascioUefa, dopo la sentenzadidell’Unione europea sulla Superlega che accusa Uefa e Fifa di posizione dominante nell’organizzazione del calcio continentale. L’Uefa ha infatti ufficialmente chiesto per alladi modificare il suo comunicato stampa, perché lo ritiene scorretto. E di più: accusano la Corta di aver pubblicato quel comunicato in modo da rendere la sentenza più appuntita, per ...